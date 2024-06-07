ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 14:06

От рака до цирроза: Врач рассказал, какие страшные болезни грозят любителям пива

Врач Белоусов: Частое употребление пива грозит ожирением и сахарным диабетом

Частое и постоянное употребление пива грозит риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенного артериального давления и других болезней. О вреде хмельного напитка сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", — сказал Белоусов в беседе с РИАМО.

Помимо этого, среди негативных последствий употребления пива врач отметил жировую дистрофию печени, алкогольный гепатит, цирроз или даже рак печени. Также любителям пенного грозит развитие онкологии слизистой ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.

"Алкоголь в пиве оказывает депрессивный эффект на центральную нервную систему, что может привести к нарушению координации движений, снижению скорости реакции, расстройствам сна и даже развитию алкогольной зависимости", — предостерёг гастроэнтеролог.

Назван самый эффективный способ бросить пить и спастись от алкоголизма
Назван самый эффективный способ бросить пить и спастись от алкоголизма

Ранее Life.ru рассказывал, как алкоголь превращает мужской организм в женский. Из-за употребления спиртного страдают органы, ответственные за выработку гормонов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Николай Рюмин
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров