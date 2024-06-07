От рака до цирроза: Врач рассказал, какие страшные болезни грозят любителям пива
Врач Белоусов: Частое употребление пива грозит ожирением и сахарным диабетом
Частое и постоянное употребление пива грозит риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенного артериального давления и других болезней. О вреде хмельного напитка сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", — сказал Белоусов в беседе с РИАМО.
Помимо этого, среди негативных последствий употребления пива врач отметил жировую дистрофию печени, алкогольный гепатит, цирроз или даже рак печени. Также любителям пенного грозит развитие онкологии слизистой ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.
"Алкоголь в пиве оказывает депрессивный эффект на центральную нервную систему, что может привести к нарушению координации движений, снижению скорости реакции, расстройствам сна и даже развитию алкогольной зависимости", — предостерёг гастроэнтеролог.
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