От рака до цирроза: Врач рассказал, какие страшные болезни грозят любителям пива

Частое и постоянное употребление пива грозит риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенного артериального давления и других болезней. О вреде хмельного напитка сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

"Долгосрочное регулярное употребление пива также связано с риском развития ожирения, сахарного диабета, повышенным артериальным давлением, нарушениями работы почек, остеопорозом, социальными проблемами и нарушением психического здоровья", — сказал Белоусов в беседе с РИАМО.

Помимо этого, среди негативных последствий употребления пива врач отметил жировую дистрофию печени, алкогольный гепатит, цирроз или даже рак печени. Также любителям пенного грозит развитие онкологии слизистой ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.

"Алкоголь в пиве оказывает депрессивный эффект на центральную нервную систему, что может привести к нарушению координации движений, снижению скорости реакции, расстройствам сна и даже развитию алкогольной зависимости", — предостерёг гастроэнтеролог.