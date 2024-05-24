Главный нарколог Подмосковья раскрыл, как алкоголь превращает мужчин в женщин

Алкоголь провоцирует в мужском организме процессы, которые происходят у женщин. Спиртное негативно сказывается на работе всего организма в целом, но страдают органы, ответственные за выработку гормонов. А это в свою очередь приводит к патологическим процессам в эндокринной системе, пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Если мужчина длительно злоупотребляет алкоголем, уровень главного мужского гормона — тестостерона — постепенно снижается, а растёт выработка женских гормонов. Уверен, что каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растёт живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться по женскому типу — на бёдрах и боках", — предупредил нарколог.

При этом употребление спиртного женщинами чревато противоположными последствиями — снижением количества женских гормонов. А это может вызвать нарушение менструального цикла и проблемы с фертильностью. По словам Холдина, безопасных доз алкоголя не бывает, а тем, кто не может отказаться от пагубного пристрастия к спиртному самостоятельно, помогут специалисты регионального наркологического диспансера. Для получения медпомощи достаточно обратиться в филиал по месту проживания.