Психиатр назвал различия между женским и мужским алкоголизмом

Алкоголизм — это хроническое заболевание, которое характеризуется сильной потребностью в алкоголе, потерей контроля, а также физической и психологической зависимостью от него. Чем женский алкоголизм отличается от мужского и почему у представительниц слабого пола более быстрое увеличение толерантности к нему, пояснил врач-психиатр Тимур Муталиев. По его словам, отличие не только в частоте и интенсивности употребления алкоголя, но и в его последствиях для здоровья.

"Женщины обычно испытывают более быстрое увеличение толерантности к алкоголю и развитие физической зависимости. Они также более подвержены алкогольным осложнениям, таким как цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания, а также психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства", — пояснил врач в беседе с "Газетой.ru".

Также играют роль социокультурные факторы. Стереотипно употребление алкоголя чаще ассоциируется с мужской сферой, и женщины с алкогольной зависимостью могут сталкиваться с большей стигматизацией со стороны общества. Кроме того, его лечение у дам может быть более сложным по ряду причин. Обычно оно включает комбинацию медикаментозной терапии, психотерапии и поддержки, продолжил врач.

По его словам, лечение препаратами направлено на снижение желания употреблять алкоголь и смягчение симптомов отмены. Психологическая помощь помогает разобраться с причинами и последствиями алкогольной зависимости, а также развить стратегии преодоления соблазна. Кроме того, важным аспектом является поддержка близких, программы восстановления и групповая терапия, где женщины могут обмениваться опытом и получают помощь от людей, которые прошли через аналогичные трудности, заключил доктор.