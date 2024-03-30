Нарколог назвал 4 "невинных" признака, что вы уже стали алкоголиком

Столкнувшись с зависимостью, многие не знают, что делать и как на это реагировать, поэтому уходят в стадию отрицания. Однако если алкоголь стал регулярным и контролировать его потребление кажется уже невозможно, то это всё-таки яркий показатель зависимости. Обесценивание своей жизни, хобби, интересов — ещё один признак проблем. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется — это серьёзный сигнал того, что у вас зависимость от спиртного. Кроме того, возможны и другие признаки, такие как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний", — объяснил нарколог в разговоре с РИАМО.