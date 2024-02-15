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15 февраля, 15:33

"Это не мой муж": Самойлова впервые рассказала о зависимости Джигана

Оксана Самойлова впервые рассказала о наркотической зависимости Джигана

Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Блогерша Оксана Самойлова впервые рассказала о наркотической зависимости мужа — рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн). Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Иде Галич в её шоу "Есть вопросики". По словам модели, проблемы с веществами у музыканта начались на последних месяцах её четвёртой беременности.

В начале 2020 года Самойлова готовилась к рождению сына в США. Она отметила, что перед родами мужа удалось привести в чувство, однако сразу после появления Давида на свет у Джигана произошёл срыв.

"Ты смотришь на человека и видишь только оболочку. Это не Денис, это не мой муж, не Джиган, а что-то непонятное вообще. Полная абракадабра в голове", — рассказала Самойлова.

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Второй эпизод случился после рождения Давида, то есть во время карантина из-за коронавируса. Тогда Самойловой пришлось спасать мужа одной. До этого, когда всё только начиналось, рядом были её родители, однако в какой-то момент им пришлось вернуться в Москву.

"Я в незнакомой стране одна с четырьмя детьми. Начинается ковид. С Денисом, который не то что не в себе... Он делал страшные вещи. Няня ещё была, она помогала. Мы успели последним эвакуационным рейсом улететь [из США]. Да [он был ещё в изменённом сознании, когда вылетали]. Я его накачала транквилизаторами", — рассказала модель.

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По возвращении в Москву Джиган отправился в рехаб и пришёл в себя лишь спустя три месяца. Самойлова даже забирала у мужа телефон, чтобы он не общался с подписчиками. Однако на этом зависимость не исчезла. По словам модели, новый приход в 2023 году был ещё страшнее, однако, так как она вовремя забрала у супруга мобильник, поклонники мало что знали об этом.

Если младший ребёнок, вероятно, не заметил всего ужаса, то старшей дочери Ариеле потребовался психолог. Блогерша подчеркнула, что такое не проходит бесследно и является большой травмой для всех детей.

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Напомним, Самойлова и Джиган поженились в декабре 2012 года. Пара воспитывает сына Давида и трёх дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз.

Никита Осипов
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