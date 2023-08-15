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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 15:08

Дочь Джигана и Самойловой шокировала врача бьюти-секретом против пухлых щёк

Врач Мухина не оценила видео дочери Джигана, делающей себе массаж щёк

Дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела. Обложка © YouTube / SamKids Ариела Лея Майя Давид

Дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела. Обложка © YouTube / SamKids Ариела Лея Майя Давид

Дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой показала на себе, как уменьшить щёки с помощью массажа. Ариела подалась в блогеры, на её канал в Youtube подписано более 120 тысяч человек. Им она и раскрыла свои бьюти-секреты. Врач-косметолог Марият Мухина предупредила в беседе с NEWS.ru, что советы начинающей блогерши подходят не всем.

Бюти-процедуры старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой. Видео © Youtube / SamKids Ариела Лея Майя Давид

11-летняя Ариела на видео делает массаж гуаша. Специальной щёткой она водит по щекам и уверяет, что проводила себе процедуру на протяжении года, от чего лицо якобы похудело. Однако зрители ужаснулись, не рано ли девочка думает о таких вещах, а главное, на кадрах она жалуется на боль, хруст и красноту кожи.

"Сейчас я буду вся красная. Ааа, что-то так хрустит! Больно ужасно", — комментирует Ариела массаж.

По мнению косметолога, никаких покраснений и хруста быть не должно, а также на лицо предварительно наносится специальное масло, чего девочка, по-видимому, не сделала. От таких манипуляций могут возникнуть кровоизлияния на лице, спасает то, что молодая кожа может много вынести, отметила Мухина.

"Такой гипернажим смещает кожу, и после это может даже спровоцировать отвисание щёк. Хорошо, что она делает массаж по правильным линиям и не стягивает кожу вниз, в таком случае был бы вообще треш", — заключила она.
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Татьяна Миссуми
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