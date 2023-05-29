Рэпер Джиган решил завязать с вредными привычками, чтобы воссоединиться с семьёй, и уже четвёртый месяц не употребляет алкоголь и не курит. Об этом он заявил в шоу "Кстати" с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.

Рэпер признался, что основной причиной разлада с супругой Оксаной Самойловой было его пристрастие к спиртному и курению и, как следствие, скверное поведение. Он решил взять себя в руки, потому что дорожит семьёй и хочет выглядеть достойно в глазах повзрослевших дочерей.