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Регион
Опубликовано 29 мая 2023, 02:11

Джиган рассказал, что делает для сохранения семьи

Рэпер Джиган отказался от алкоголя и табака ради примирения с Самойловой

Рэпер Джиган решил завязать с вредными привычками, чтобы воссоединиться с семьёй, и уже четвёртый месяц не употребляет алкоголь и не курит. Об этом он заявил в шоу "Кстати" с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.

Рэпер признался, что основной причиной разлада с супругой Оксаной Самойловой было его пристрастие к спиртному и курению и, как следствие, скверное поведение. Он решил взять себя в руки, потому что дорожит семьёй и хочет выглядеть достойно в глазах повзрослевших дочерей.

"Понимаю, что дети уже... В пятом классе старшая, средняя дочка во втором классе. Всё это на их глазах выглядит убого", — поделился Джиган.

Самойлова и Джиган наконец прервали молчание после слухов о расставании
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В феврале поклонники узнали, что в семье рэпера очередной разлад: он поселился отдельно. Позже "завязавший с пивком" Джиган прилюдно попросил прощения у Самойловой.

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Лариса Сафронова
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