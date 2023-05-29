Джиган рассказал, что делает для сохранения семьи
Рэпер Джиган отказался от алкоголя и табака ради примирения с Самойловой
Рэпер Джиган решил завязать с вредными привычками, чтобы воссоединиться с семьёй, и уже четвёртый месяц не употребляет алкоголь и не курит. Об этом он заявил в шоу "Кстати" с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.
Рэпер признался, что основной причиной разлада с супругой Оксаной Самойловой было его пристрастие к спиртному и курению и, как следствие, скверное поведение. Он решил взять себя в руки, потому что дорожит семьёй и хочет выглядеть достойно в глазах повзрослевших дочерей.
"Понимаю, что дети уже... В пятом классе старшая, средняя дочка во втором классе. Всё это на их глазах выглядит убого", — поделился Джиган.
В феврале поклонники узнали, что в семье рэпера очередной разлад: он поселился отдельно. Позже "завязавший с пивком" Джиган прилюдно попросил прощения у Самойловой.