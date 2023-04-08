Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) не перестаёт использовать любые возможности, чтобы принести извинения супруге Оксане Самойловой. В этот раз музыкант снова решил публично попросить прощения у жены и сделал это на шоу Басты (Василия Вакуленко) "Вопрос ребром".

Одна из зрительниц спросила Джигана, почему он всё время попадает в семейные передряги. И рэпер решил ответить серьёзно. Трогательное видео уже разлетелось по соцсетям.

Джиган на шоу Басты попросил прощения у Самойловой. Видео © VK / Gazgolder

"Ну прости меня, накосячил. Я больше так не буду. Обещаю. Это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня! Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно", — сказал 37-летний артист, обращаясь к супруге через камеру.