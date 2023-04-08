"Завязавший с пивком" Джиган прилюдно попросил прощения у Самойловой
Джиган на шоу Басты попросил прощения у жены Оксаны Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) не перестаёт использовать любые возможности, чтобы принести извинения супруге Оксане Самойловой. В этот раз музыкант снова решил публично попросить прощения у жены и сделал это на шоу Басты (Василия Вакуленко) "Вопрос ребром".
Одна из зрительниц спросила Джигана, почему он всё время попадает в семейные передряги. И рэпер решил ответить серьёзно. Трогательное видео уже разлетелось по соцсетям.
Джиган на шоу Басты попросил прощения у Самойловой. Видео © VK / Gazgolder
"Ну прости меня, накосячил. Я больше так не буду. Обещаю. Это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня! Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно", — сказал 37-летний артист, обращаясь к супруге через камеру.
Напомним, в конце прошлого года, Джиган и Оксана решили повторить самый счастливый день в жизни и провели вторую свадьбу, которая транслировалась онлайн и стала одним из самых шикарных звёздных мероприятий года. Однако уже в феврале поклонники узнали, что в семье рэпера очередной разлад: сейчас Джиган живёт отдельно от семьи. Ранее музыкант уже публично просил у возлюбленной прощения, обратившись к ней с ласковым "домашним" прозвищем.
VK / Gazgolder