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22 мая, 14:19

Назван самый эффективный способ бросить пить и спастись от алкоголизма

Хирург Умнов: Помочь перестать употреблять алкоголь могут только врачи

Помочь бросить пить водку могут только врачи. Обложка © Shutterstock / FotoHelin

Помочь бросить пить водку могут только врачи. Обложка © Shutterstock / FotoHelin

Самый эффективный способ бросить пить водку — обращение за медицинской помощью в лечебное учреждение. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Лечение состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем он проводит реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причём чем раньше это произойдёт, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он "бросит пить", — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.

Этот алкогольный напиток уничтожает печень, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, а главное — мозг. Также водка провоцирует панкреатит и сахарный диабет, а печень перестаёт обезвреживать токсины, подчеркнул эксперт.

Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень
Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень

Ранее Life.ru рассказывал о том, какая доза водки будет смертельной для человека. Этиловый спирт, попавший в организм в дозе выше 120 миллиграммов, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях, а симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки.

Евгения Мосс
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