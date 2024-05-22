Назван самый эффективный способ бросить пить и спастись от алкоголизма

Этот алкогольный напиток уничтожает печень, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, а главное — мозг. Также водка провоцирует панкреатит и сахарный диабет, а печень перестаёт обезвреживать токсины, подчеркнул эксперт.

Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень

Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень

Ранее Life.ru рассказывал о том, какая доза водки будет смертельной для человека. Этиловый спирт, попавший в организм в дозе выше 120 миллиграммов, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях, а симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки.