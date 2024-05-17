Хирург назвал смертельную дозу водки Хирург Умнов: Литр водки, выпитый в течение часа, может стать смертельной дозой 17 мая, 14:30 Литр водки, выпитый в течение часа, может стать смертельной дозой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Литр водки, употреблённый в течение часа, может стать смертельной дозой, так как печень человека может переработать максимум 120 миллиграммов этилового спирта. Об этом рассказал преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 миллиграммов, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печёночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови", — подчеркнул доктор в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки. При больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители, предупредил хирург.

А ранее было названо количество спирта, которое может вызвать рак. Злоупотребление как крепкими, так и слабоалкогольными напитками может повлиять на развитие онкологических заболеваний. Например, риск развития рака желудка заметно увеличивается при постоянном употреблении от 45 граммов этилового спирта в сутки, что соответствует 4,5 единицы алкоголя.

Авторы Евгения Мосс