Названо количество спирта, которое вызывает рак

Злоупотребление как крепкими, так и слабоалкогольными напитками может повлиять на развитие онкологических заболеваний. Например, риск развития рака желудка заметно увеличивается при постоянном употреблении от 45 граммов этилового спирта в сутки, что соответствует 4,5 единицы алкоголя. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев в беседе с "Газета.ru".

К примеру, в одной банке пива содержится около двух единиц алкоголя, а в половине литра водки — 20 единиц.

"Сегодня существует много исследований, которые подтверждают, что алкоголь канцерогенен и потенциально провоцирует развитие любых злокачественных опухолей", — отметил эксперт.

По словам медика, выделить какой-то наименее вредный вид алкоголя не получится, этанол есть во всех, независимо от рецептуры, цены или статуса напитка. Помимо онкологии, спиртное вызывает большое количество иных заболеваний, среди них: проблемы с сердцем, печенью, кожей и многим другим, заключил специалист.