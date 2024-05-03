Есть связь с едой и алкоголем: Врач объяснила, почему люди краснеют

Для кого-то румянец и покраснение лица — это редкость, для кого-то — постоянная особенность, но сталкивались с этим все без исключения. От чего зависит изменение пигментации кожи лица, рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло в беседе с порталом "Страсти".

Покраснение кожи лица, или гиперемия, чаще всего происходит из-за расширения сосудов кожи, что приводит к увеличению их кровенаполнения. Также гиперемия лица может быть вызвана увеличением количества эритроцитов или концентрации гемоглобина в крови. При этом кожа лица не только краснеет, но и становится горячей.

"Временное покраснение кожи лица может возникнуть при сильных эмоциях, воздействии излучения, тепла, холода, ветра, а также вследствие подъёмов артериального давления, мигрени, лихорадки, блашинг-синдрома, при приёме некоторых лекарств: витаминов, сосудорасширяющих средств. У женщин прилив крови в коже лица отмечается при климактерическом синдроме. Гиперемию лица и ощущение жара могут вызывать горячие и острые блюда. Такой же эффект оказывает и алкоголь", — указала врач.

Концедайло отмечает, что гиперемия может быть стойкой и постоянной, причины у этого могут быть следующие: купероз — стойкое расширение мелких капилляров;

розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи;

гиперчувствительная кожа — синдром, включающий в себя зуд, покалывание, жжение, покраснение, сухость кожи;

стероидная атрофия кожи — локальное истончение, покраснение кожи из-за использования мазей, кремов на основе глюкокортикостероидов;

дерматит — воспаление кожи, возникающее в результате воздействия внешних факторов;

рубеоз диабетический — покраснение в области лица и шеи у людей с сахарным диабетом;

эритроцитоз — состояние, характеризующееся увеличением количества эритроцитов в крови;

системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание;

митральный стеноз, лёгочная гипертензия — румянец с синюшным оттенком в области скул.