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3 мая, 08:15

Есть связь с едой и алкоголем: Врач объяснила, почему люди краснеют

Кардиолог Концедайло рассказала, что лицо может краснеть из-за приёма витаминов

Причины покраснения кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Причины покраснения кожи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Для кого-то румянец и покраснение лица — это редкость, для кого-то — постоянная особенность, но сталкивались с этим все без исключения. От чего зависит изменение пигментации кожи лица, рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло в беседе с порталом "Страсти".

Покраснение кожи лица, или гиперемия, чаще всего происходит из-за расширения сосудов кожи, что приводит к увеличению их кровенаполнения. Также гиперемия лица может быть вызвана увеличением количества эритроцитов или концентрации гемоглобина в крови. При этом кожа лица не только краснеет, но и становится горячей.

"Временное покраснение кожи лица может возникнуть при сильных эмоциях, воздействии излучения, тепла, холода, ветра, а также вследствие подъёмов артериального давления, мигрени, лихорадки, блашинг-синдрома, при приёме некоторых лекарств: витаминов, сосудорасширяющих средств. У женщин прилив крови в коже лица отмечается при климактерическом синдроме. Гиперемию лица и ощущение жара могут вызывать горячие и острые блюда. Такой же эффект оказывает и алкоголь", указала врач.

Концедайло отмечает, что гиперемия может быть стойкой и постоянной, причины у этого могут быть следующие:

  • купероз — стойкое расширение мелких капилляров;
  • розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи;
  • гиперчувствительная кожа — синдром, включающий в себя зуд, покалывание, жжение, покраснение, сухость кожи;
  • стероидная атрофия кожи — локальное истончение, покраснение кожи из-за использования мазей, кремов на основе глюкокортикостероидов;
  • дерматит — воспаление кожи, возникающее в результате воздействия внешних факторов;
  • рубеоз диабетический — покраснение в области лица и шеи у людей с сахарным диабетом;
  • эритроцитоз — состояние, характеризующееся увеличением количества эритроцитов в крови;
  • системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание;
  • митральный стеноз, лёгочная гипертензия — румянец с синюшным оттенком в области скул.
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Многие люди, помимо покраснения, сталкиваются с прыщами, акне и сыпями, которые в течение долгого времени могут портить жизнь. Ранее врач рассказывал, что прыщи на лице могут вскочить из-за инфекции во рту.

Мирон Сидоров
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