Названы неочевидные причины второго подбородка и прыщавой кожи

Морщины на лице, прыщи и даже второй подбородок могут возникать из-за редкого посещения человеком стоматологического кабинета. Об этом предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" стоматолог Лилия Кузьменкова.

Сыпь и покраснения могут появляться из-за инфекций и воспалений в ротовой полости, особенно в области щёк и подбородка. Например, причиной проблем с кожей может стать воспаление дёсен из-за гингивита или пародонтита.

Чтобы понять, в чём именно кроется причина недуга, нужно обратиться к стоматологу. Он проведёт профессиональную гигиену рта, вылечит воспаление дёсен и кариес, при необходимости поможет исправить прикус, что уменьшит морщины, птоз и брыли. Ведь при корректировке прикуса нагрузка на мягкие ткани лица снижается.

"Это, в свою очередь, способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведёт к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щёк, когда они начинают опускаться из-за старения", — рассказала Кузьменкова.