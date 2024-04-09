Названы неочевидные причины второго подбородка и прыщавой кожи
Стоматолог Кузьменкова: Прыщи на лице могут вскочить из-за инфекции во рту
Морщины на лице, прыщи и даже второй подбородок могут возникать из-за редкого посещения человеком стоматологического кабинета. Об этом предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" стоматолог Лилия Кузьменкова.
Сыпь и покраснения могут появляться из-за инфекций и воспалений в ротовой полости, особенно в области щёк и подбородка. Например, причиной проблем с кожей может стать воспаление дёсен из-за гингивита или пародонтита.
Чтобы понять, в чём именно кроется причина недуга, нужно обратиться к стоматологу. Он проведёт профессиональную гигиену рта, вылечит воспаление дёсен и кариес, при необходимости поможет исправить прикус, что уменьшит морщины, птоз и брыли. Ведь при корректировке прикуса нагрузка на мягкие ткани лица снижается.
"Это, в свою очередь, способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведёт к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щёк, когда они начинают опускаться из-за старения", — рассказала Кузьменкова.
Главное — после лечения наблюдать за своим состоянием. Например, после удаления зуба человеку может стать хуже. И эта опасность сохраняется вплоть до нескольких дней, потому что сама операция не менее сложная, чем удаление аппендикса.
Unsplash / Caroline LM