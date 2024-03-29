В Сети завирусился безумный тренд против чистки зубов. Стоматолог раскрыл его опасность

В Сети появился новый тренд — блогеры отменяют чистку зубов, якобы она не имеет смысла и даже вредна. Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологической клиники Dr.Blumkin Игорь Блюмкин рассказал Life.ru о том, чем чреват отказ от этой гигиенической процедуры.

Профессиональное сообщество немного взбудоражено сообщениями о том, что чистка зубов может быть бессмысленной и вредной. Никаких научных обоснований для этого нет — только точка зрения одного специалиста по психосоматике, который утверждает, что зубы сами восстанавливаются за счёт налёта и чистка зубов только мешает этому. Стоматолог – хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской стоматологической клиники Dr.Blumkin Игорь Блюмкин

Врач объяснил, что в этом вопросе нужно разобраться подробнее. Во-первых, утверждение, что зубы являются костями, на которых может "заживать" налёт как чудодейственное средство, не выдерживает никакой критики. Зуб — это орган с собственным кровоснабжением и иннервацией, а не просто кость. Он содержит нервы и сосуды, что делает его уникальным и несравнимым с другими "костями" тела. Во-вторых, аргумент о самовосстановлении зуба за счёт налёта опровергается наукой и практикой стоматологии. Зубной налёт и камень — это скопление бактерий, продуктов их жизнедеятельности, остатков пищи, которые, наоборот, провоцируют развитие кариеса и воспаления дёсен. В-третьих, не стоит списывать неприятный запах изо рта на одну только психосоматику. Хотя связь между психологическим состоянием человека и физическими проявлениями, безусловно, существует, причиной неприятного запаха чаще всего являются проблемы в полости рта (налёт, кариес и заболевания десен).

Заявления блогеров представляют определённую опасность тем, что вводят в заблуждение неопытных пользователей, искренне верящих в каждое слово инфлюэнсеров. Последователи таких лидеров мнений, отказываясь от чистки зубов, рискуют своим здоровьем, не говоря уже о красоте улыбки, предостерёг собеседник Life.ru. Важно помнить, что забота о зубах и полости рта — это не просто дань моде или внешнему виду. Это необходимость, обеспечивающая здоровье всего организма. Стоматологи на протяжении десятилетий доказывают важность регулярной гигиены полости рта, предупреждая о рисках, которые влечёт за собой пренебрежение этими простыми правилами. Неправильный уход за полостью рта может привести и к более серьёзным проблемам со здоровьем, таким как сердечно-сосудистые заболевания.

Сейчас информации очень много, и нам всем важно оставаться критичными к тому, что публикуется в Интернете, и особенно когда речь идёт о нашем здоровье. Вместо блогеров лучше полагаться на мнение проверенных медицинских источников и советы квалифицированных специалистов. Помните, что забота о собственном здоровье начинается не с чьих-то громких заявлений в социальных сетях, а с образованности, осознанности и ответственности за своё тело и благополучие. Не позволяйте сомнительным теориям подорвать основы вашего здоровья и красоты вашей улыбки, призвал Блюмкин.