"Это звоночек": Стоматолог рассказал, когда нужно срочно бежать к врачу после удаления зуба

Когда человеку удаляют зуб, он испытывает ухудшение самочувствия вплоть до нескольких дней, потому что сама операция не менее сложная, чем удаление аппендикса. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

"Нужно понимать, что удаление зуба — это операция. Болеть может. Даже банальная царапина болит — это стандартные процессы заживления. Но если вдруг к пятому дню боли не проходят и динамики к их уменьшению нет, то это звоночек. Возможно, начинается так называемый̆ альвеолит — воспаление лунки", — пояснил Нимаев.

По его словам, после удаления зуба хирург специально создаёт сгусток крови в образовавшейся лунке для образования костных тканей. Чем больше скапливается крови, тем лучше и качественнее будет кость.

Другое дело, если боли не заканчиваются к пятому дню. Тогда стоит вернуться к стоматологу и проверить, не попала ли в лунку инфекция. Врач под анестезией промоет рану и создаст новый сгусток для заживления. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, нужно поменьше лезть в ранку языком. Желательно не полоскать рот усиленно и не цеплять лунку ирригатором. При этом зубы обязательно нужно чистить, чтобы налёт с соседних зубов не вызвал инфекцию.