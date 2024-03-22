Стоматолог посоветовал бросить курить перед установкой зубного импланта

После установки зубного импланта лучше перестать курить, посоветовал в беседе с РИА "ФедералПресс" стоматолог-хирург Тимур Нимаев. Причина в том, что при курении сужаются сосуды, нагревается ротовая полость и замедляется процесс заживления тканей. Процесс регенерации тоже может замедлиться, вплоть до отторжения импланта.

Спортсмены тоже в зоне риска. Хоть чаще всего они и не курят, но, если участвуют в контактном виде спорта, им может элементарно выбить зуб спортинвентарём. Например, хоккеисту в лицо может прилететь шайба, из-за чего пострадает сам имплант и костная ткань вокруг него.