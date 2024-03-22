Стоматолог посоветовал бросить курить перед установкой зубного импланта
Стоматолог-хирург Нимаев: У курящего человека зубной имплант может не прижиться
После установки зубного импланта лучше перестать курить, посоветовал в беседе с РИА "ФедералПресс" стоматолог-хирург Тимур Нимаев. Причина в том, что при курении сужаются сосуды, нагревается ротовая полость и замедляется процесс заживления тканей. Процесс регенерации тоже может замедлиться, вплоть до отторжения импланта.
"Если вы заядлый курильщик, то есть выкуриваете более десяти сигарет в день, у вас есть все предпосылки к тому, чтобы имплант не прижился. Но есть и хорошая новость: на уже установленный и прижившийся имплант курение не повлияет. Однако, по опыту, выдержав месяц реабилитации, уже мало кто опять берётся за сигарету", — пояснил Нимаев.
Спортсмены тоже в зоне риска. Хоть чаще всего они и не курят, но, если участвуют в контактном виде спорта, им может элементарно выбить зуб спортинвентарём. Например, хоккеисту в лицо может прилететь шайба, из-за чего пострадает сам имплант и костная ткань вокруг него.
Ранее врач – стоматолог-хирург рассказал, что после удаления зуба обязательно нужно устанавливать имплант. Иначе смещаются костные органы, что приводит к нарушению зубного ряда и изменению прикуса.
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