Стоматолог объяснила, от недостатка каких витаминов крошатся зубы и пахнет изо рта Врач Сумцова: Неприятный запах изо рта может говорить о дефиците витамина С 21 марта, 12:00 Недостаток кальция приводит к тому, что костная ткань челюсти теряет плотность. Обложка © Freepik.com / senivpetro

Большинство проблем в полости рта возникает из-за нехватки в организме определённых витаминов. Кариес, гингивит, повышенная чувствительность дёсен — зачастую самые распространённые заболевания стоматологического характера, которые обусловлены недостатком важнейших микроэлементов. Об этом Life.ru рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Кальций

В наших зубах и костях хранится около 99% кальция. Особенно наличие этого элемента требуется детям из-за растущего организма. Восполнить его нехватку поможет употребление молока, сыра или специальных добавок, советует Сумцова.

Кальций участвует в создании костной структуры вместе с фосфором, вот почему при его дефиците зубная эмаль истончается и становится уязвимой для кариеса. Кроме того, недостаток кальция приводит к тому, что костная ткань челюсти теряет плотность, а это значит, что со временем зубы могут расшататься и начать выпадать. Татьяна Сумцова Врач-стоматолог

Витамин D

Дефицит данного витамина приводит к кровоточивости дёсен и возникновению кариеса. Людям с нехваткой этого элемента требуется употреблять скумбрию, лосось, яйца и сыр либо витамин в каплях. В последнем случае лечение должен назначить терапевт на основе результатов анализов.

Витамин В12

Витамин В12 крайне важен для нормального функционирования организма, в том числе он отвечает за здоровье полости рта. Его недостаток приводит к образованию болезненных язвочек во рту и рыхлости дёсен. Пополнить нехватку В12 помогут такие продукты, как мясо, яйца, рыба. Дополнительную порцию витамина можно получить в специальных добавках, однако данных о том, как усваивается В12 в нашем организме, пока нет.

Витамин А

Проблемы, связанные с преждевременным расшатыванием зубов и истончением эмали, могут наблюдаться из-за недостатка витамина А. Кроме того, при его нехватке возникают и другие заболевания, связанные со слизистой оболочки рта. Много витамина А находится в печени, томатах, рыбе и молочных продуктах. Также он содержится в отдельных добавках.

Витамин С

У большинства людей, страдающих гингивитом (кровоточивость дёсен), наблюдается нехватка витамина С. При его недостатке нередко возникают и сопутствующие проявления: неприятный запах изо рта, налёт. Острый дефицит этого важнейшего элемента приводит к цинге, что чревато очень серьёзными проблемами с зубами и дёснами. Именно поэтому нам необходимо употреблять цитрусовые и время от времени прибегать к аскорбиновой кислоте в целях профилактики.

Фосфор

Важнейшим минералом, отвечающим за здоровье и прочность эмали, является фосфор. Его недостаток приводит к возникновению пятен на зубах. Самыми богатыми источниками фосфора можно назвать рыбу и любые морепродукты, индейку, орехи, цельнозерновые продукты. Также пополняет недостаток данного витамина использование пищевых добавок.

Фтор

Фторид не только защищает зубы от кариесных образований и возникновения повышенного количества бактерий в полости рта, но и помогает в минерализации. Это значит, что указанный элемент не даёт зубам разрушаться и делает их более неуязвимыми к главным раздражающим факторам: еде, питью. Фторид содержится в заваренном чае, картофеле и твороге, указала стоматолог.

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Авторы Андрей Горяничев