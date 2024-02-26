Стоматолог рассказал, как по зловонию изо рта распознать болезнь

Неприятный запах изо рта зачастую появляется из-за зубных камней, кариеса, стоматита и периодонтита. Зловоние, по-другому — галитоз, может указывать и на некачественные протезы, сообщил стоматолог-терапевт Павел Писарев. По его словам, в таких случаях неприятный запах ощущается человеком постоянно, а гигиенические средства спасают ненадолго и не решают проблему.

"Различные заболевания ЖКТ — ещё одна причина неприятного запаха изо рта. При гастроэзофагеальном рефлюксе несвежее дыхание будет отдавать кислым, а язва и воспаление двенадцатиперстной кишки "пахнут" тухлыми яйцами", — указал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, рыбный запах, напоминающий аммиак, может быть предвестником почечной недостаточности. А фруктовый или "аромат" ацетона у диабетиков говорит о развитии кетоацидоза — осложнения, при котором из-за дефицита инсулина организм получает энергию из жирных кислот. В результате образуются кислые кетоны, которые могут скопиться в крови и привести к диабетической коме и смерти.