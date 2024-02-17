Как распознать ВИЧ и болезни почек по языку: 5 тревожных изменений

Ежедневно чистить язык нет никакого смысла, потому что это никоим образом не оказывает влияния на здоровье полости рта. Но вот по его состоянию можно узнать о болезнях, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

"Если мы чисткой языка хотим снизить количество бактериальных колоний — да, мы это получим. Но не увидим никаких изменений. Снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении дёсен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится", — объяснил Антипенко в эфире радио Sputnik.

Врач заверяет, что бактерии, скопившиеся на языке, не умеют перепрыгивать на зубы или дёсны и провоцировать неприятные явления наподобие кариеса. Однако изменение цвета самого языка или появление на нём налёта может говорить о наличии некоторых болезней. По мнению стоматолога, язык сам по себе не изменяет свой цвет. А если вы сумели заметить там ещё и налёт, то это может говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и проявлении кандидоза.

"Есть такое явление, как "волосатый" язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях", — объяснил врач.

Если изменение цвета языка не имеет связи с употреблением красящих напитков или продуктов, то в этом случае есть смысл обратиться к стоматологу. Он возьмёт образцы флоры или же перенаправит к врачу другого профиля.