Как распознать ВИЧ и болезни почек по языку: 5 тревожных изменений
Стоматолог Антипенко заявил, что изменение цвета языка может говорить о болезнях
Ежедневно чистить язык нет никакого смысла, потому что это никоим образом не оказывает влияния на здоровье полости рта. Но вот по его состоянию можно узнать о болезнях, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.
"Если мы чисткой языка хотим снизить количество бактериальных колоний — да, мы это получим. Но не увидим никаких изменений. Снижение числа бактериальных колоний никак на нашем здоровье не отразится: ни на количестве кариозных полостей, ни на их глубине, ни на воспалении дёсен. На развитии пародонтальных патологических зубодесневых карманов тоже не отразится", — объяснил Антипенко в эфире радио Sputnik.
Врач заверяет, что бактерии, скопившиеся на языке, не умеют перепрыгивать на зубы или дёсны и провоцировать неприятные явления наподобие кариеса. Однако изменение цвета самого языка или появление на нём налёта может говорить о наличии некоторых болезней. По мнению стоматолога, язык сам по себе не изменяет свой цвет. А если вы сумели заметить там ещё и налёт, то это может говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и проявлении кандидоза.
"Есть такое явление, как "волосатый" язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях", — объяснил врач.
Если изменение цвета языка не имеет связи с употреблением красящих напитков или продуктов, то в этом случае есть смысл обратиться к стоматологу. Он возьмёт образцы флоры или же перенаправит к врачу другого профиля.
А ранее стоматолог поделилась пятью советами о том, как можно сэкономить деньги на лечении зубов. Специалист отметила, что важно помнить о регулярной профессиональной чистке зубов, которая убирает налёт и камни на зубах, они могут стать причиной кариеса и заболевания дёсен.
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