Врач предупредил о риске деменции из-за невылеченных зубов

Те патогены, которые вызывают пародонтит, могут также приводить к хроническим стрессам и даже психическим расстройствам. Об этом сообщил "Газете.ru" замдиректора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии доцент Зураб Хабадзе.

"У нас есть такая бактерия Porphyromonas gingivalis, которая оказывает значительное влияние на нервную систему и даже способна проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов. В результате у пациентов может развиться болезнь Альцгеймера. Также в сыворотке крови увеличиваются противовоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли, и это подчёркивает длительность и стойкость хронического воспаления", — пояснил Хабадзе.

По его словам, повышенное количество этих бактерий представляет опасность и для беременных, ведь они способны провоцировать образование простагландинов, которые вызывают гипертонус мышечного слоя матки, а это плохо сказывается на плоде, приводя к его гипоксии. Определить пародонтит можно по кровоточивости дёсен и появлению неприятного запаха изо рта. А вот причиной заболевания может стать плохая гигиена.

В том числе это может случиться и с людьми, которые вроде как чистят зубы, но плохо: не убирают целиком мягкий налёт и он образовывается в бляшку, которая становится зубным камнем. В результате происходит стойкое хроническое воспаление десны.