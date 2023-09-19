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19 сентября, 10:58

Стоматолог рассказала, чем опасны новомодные стразы для зубов

Стоматолог Сумцова: Установка украшений на зубы может привести к пародонтиту

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В последнее время украшения для зубов становятся всё более популярными. Люди, которые выбирают эту процедуру, стремятся выделиться из толпы и используют это как часть своего имиджа. О том, к чему может привести установка страз и других изделий на зубы, рассказала "Вечерней Москве" врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

"Эту процедуру должен выполнять опытный, квалифицированный стоматолог. Он очистит поверхность зуба, а затем нанесёт на плоское основание драгоценного камня цементоподобное средство, чтобы приклеить украшение. Драгоценный камень остаётся неподвижным подобно брекетам, которые корректируют прикус или выравнивают зубы. Продолжительность процедуры минимальная", — заявила специалист.

По её словам, процесс включает в себя нанесение на эмаль зубов специальных средств и использование специального оборудования. Сверление зуба не рекомендуется, так как это ослабляет его. Осложнения, связанные с любой перфорацией в полости рта, могут грозить воспалениями, кровотечениями, инфекциями, рваными ранами и шрамами.

"Основным негативным эффектом этих процедур является локальная деминерализация зуба в месте нанесения драгоценного камня, что повреждает зубную эмаль и негативно сказывается на здоровье полости рта, повышая вероятность развития кариеса и заболеваний дёсен. Также химические вещества, используемые для закрепления драгоценного камня, могут быть токсичными", заявила эксперт.

Следует помнить, что наличие инородных тел в зубах может привести к скоплению остатков пищи и размножению бактерий, поэтому чистить зубы нужно тщательнее. Затруднение гигиены может привести к пародонтиту, кариесу и другим заболеваниям. По этой причине не рекомендуется длительное ношение украшений.

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Ранее стоматолог Квакина назвала риски при самостоятельном отбеливании зубов. Врач подчеркнула, что домашнее отбеливание приводит к гиперчувствительности и неравномерности цвета зубов.

Александра Мышляева
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