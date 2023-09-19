Названы риски самостоятельного отбеливания зубов

Каждый десятый пациент, пытавшийся отбелить зубы в домашних условиях, приходит затем к специалисту с эстетическим дефектом, например, эмаль начинает различаться оттенком. Об этом заявила стоматолог Виктория Квакина в беседе с "Тульской службой новостей".

"Если у пациента стоят коронки, то их цвет не будет совпадать с отбеленными зубами — и это очень заметно. Также будут выделяться тёмное пространство между зубами и пломбы, потому что эмаль осветляется до 13 тонов по сравнению с исходным цветом зуба", — сказала стоматолог, отметив также, что частое применение паст, содержащих абразив, ведёт к стираемости эмали.

При этом врач сообщила, что разноцветные зубы — меньшая из бед. В результате неправильно проведённой в домашних условиях процедуры отбеливания есть риск увеличения чувствительности в результате неучтённых противопоказаний. Так, если опустилась десна и оголился цемент — костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба человека, — в дальнейшем он подвергнется разрушению от химических препаратов, входящих в состав отбеливающих средств. Зубы после этого начинают болеть при приёме пищи и просто во время разговора. Гиперчувствительность может возникнуть, и если отбеливание производилось при помощи домашнего скалера, предупредила стоматолог.

В целом же противопоказания для отбеливания зубов следующие: клиновидный дефект, трещины на эмали, кариес, воспаление мягких тканей (гингивит и пародонтоз), беременность, возраст до 18 лет и другие. Также Квакина рассказала, что существует несколько способов отбеливания зубов: механический (используется ультразвуковое оборудование и полировочные пасты), химический (специальный гель), фотоотбеливание (галогеновая лампа) и эндоотбеливание (проводят на одном зубе в случае его депульпации).

"Сейчас больше используют фотоотбеливание. Перед процедурой обязательно проводят изоляцию слизистой полости рта, затем наносят гель на зубы, пациент надевает очки. Гель подвергается облучению лампой", — объяснила эксперт.