"Организм не терпит пустот": Стоматолог посоветовал не тянуть с установкой импланта после удаления зуба

Многие ошибочно думают, что после удаления зуба установка импланта необязательна, однако это не так. Дело в том, что затем смещаются костные органы, что приводит к нарушению зубного ряда и изменению прикуса. Об этом рассказал врач – стоматолог-хирург, ортопед Вячеслав Минко.

"Организм не терпит пустот. <…> Один удалённый зуб нарушает правильное местоположение как минимум трёх зубов. При этом зубы начинают наклоняться. Это, в свою очередь, влечёт за собой риск потери наклонённых зубов, нарушение эстетики лица, проблемы с пережёвыванием пищи и состоянием желудочно-кишечного тракта. Что дальше? Удаление других зубов, боли в животе и ощущение дискомфорта, изжога, нарушение аппетита и так далее", — объяснил стоматолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач предупреждает, что, помимо всего вышеперечисленного, нарушается кровообращение, дёсны и костная ткань не получают нужное количество кислорода, кровеносные капилляры рассасываются. Всё это негативно сказывается на состоянии полости рта, возрастает вероятность возникновения кариеса и пародонтита.

Не стоит рассматривать потерю зуба как исключительно эстетическую проблему. После того как вам удалили зуб, нужно сразу же проконсультироваться с врачом по поводу сроков установки импланта и не затягивать. Это поможет сохранить здоровье, нервные клетки и сбережёт время и деньги. Потому что в противном случае придётся лечиться намного дольше, резюмировал доктор.