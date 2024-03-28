Россиянин 10 лет проходил с корнем зуба в носу

Фрагмент корня зуба на протяжении десяти лет находился в пазухе носа жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщил лор-врач Григорий Белозёров.

Пазуха носа, где "жил" фрагмент корня зуба. Фото © VK / Григорий Белозёров

"Спасена очередная имплантация. Фрагмент корня зуба лет десять "жил" в пазухе носа", — написал медик в соцсети.

Белозёров добавил, что фрагмент оброс грибками и периодически вызывал воспаление. По его словам, инородный кусок удалось извлечь.