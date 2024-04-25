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25 апреля, 14:16

Горе-мастера сожгли 30-летней москвичке ногу до огромных пузырей на коже во время депиляции

MK.ru: В Москве женщине сожгли ногу во время депиляции в салоне красоты

В московском салоне красоты 30-летней женщине сожгли ногу во время депиляции. В результате у пострадавшей появились огромные пузыри на коже. Примечательно, что в это заведение она ходила давно: сначала на маникюр и педикюр, а затем решила воспользоваться новой услугой. В первый раз всё прошло удачно, а накануне москвичка решила повторить и заплатила за это тысячу рублей.

"Меня обслуживала какая-то новенькая сотрудница салона, которая разогрела воск до предельной температуры — около 100 градусов. Но что-то пошло не так, и баночку с шипящим составом она вылила мне на ногу от колена и ниже. Было очень больно! Я закричала, прибежала вторая сотрудница салона. Она смазала мне ногу мазью и обернула в пищевую плёнку", — рассказала она в беседе с сайтом MK.Ru.

После этого муж пострадавшей отвёз её в травмпункт. Врачи прокололи пузыри, перевязали ногу и констатировали ожог второй степени. Впереди у женщины долгое лечение, пока она на больничном, однако вскоре планирует подать в суд на злополучный салон красоты. К слову, деньги за процедуру пострадавшей ещё не вернули.

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Ранее Life.ru писал, что россиянке пришлось удалить ноготь на пальце после неудачного маникюра. В качестве извинений руководство салона предложило девушке сертификат на 15 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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