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22 декабря, 09:18

Был риск гангрены: Россиянке удалили ноготь после неудачного маникюра в популярном салоне

Mash: Девушке удалили ноготь после неудачного маникюра в салоне "Пальчики"

Девушке удалили ноготь после неудачного маникюра в салоне "Пальчики". Обложка © T.me / Mash

Девушке удалили ноготь после неудачного маникюра в салоне "Пальчики". Обложка © T.me / Mash

Россиянке пришлось удалить ноготь на пальце после неудачного маникюра в салоне франшизы "Пальчики". В качестве извинений руководство салона предложило девушке сертификат на 15 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в декабре этого года. Пострадавшая Елена рассказала, что мастер маникюра травмировал ей мизинец во время процедуры, в результате чего возник риск потерять палец. Позже медикам пришлось удалить ноготь, чтобы минимизировать вероятность развития гангрены.

Через своего юриста Елена попыталась решить конфликт в досудебном порядке, однако генеральный управляющий сети маникюрных салонов не вышел на связь, перенаправив девушку к своему помощнику. Последний решил замять дело, предложив Елене сертификат на 15 тысяч рублей. По его словам, этого вполне достаточно в качестве компенсации.

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Ранее россиянам перечислили источники инфекций в салонах красоты. В частности, в некоторых заведениях пациент может подцепить грибок, вирусную инфекцию или иное кожное заболевание, в том числе аллергию.

Ян Поланин
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