Был риск гангрены: Россиянке удалили ноготь после неудачного маникюра в популярном салоне

Россиянке пришлось удалить ноготь на пальце после неудачного маникюра в салоне франшизы "Пальчики". В качестве извинений руководство салона предложило девушке сертификат на 15 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в декабре этого года. Пострадавшая Елена рассказала, что мастер маникюра травмировал ей мизинец во время процедуры, в результате чего возник риск потерять палец. Позже медикам пришлось удалить ноготь, чтобы минимизировать вероятность развития гангрены.

Через своего юриста Елена попыталась решить конфликт в досудебном порядке, однако генеральный управляющий сети маникюрных салонов не вышел на связь, перенаправив девушку к своему помощнику. Последний решил замять дело, предложив Елене сертификат на 15 тысяч рублей. По его словам, этого вполне достаточно в качестве компенсации.