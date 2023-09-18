Подолог перечислила источники инфекций в салонах красоты

Если работники индустрии красоты не соблюдают санитарные нормы должным образом, то пациент может подцепить грибок, вирусную инфекцию или иное кожное заболевание, в том числе аллергию. Об этом "Газете.ru" рассказала подолог, основательница сети салонов красоты TWEE TON Олеся Силакова.

Она напомнила, что мастер обязательно должен иметь чистую спецодежду и проводить обработку инструментов, иначе заражения не избежать. Кроме того, невозможно качественно оказать услугу при даже небольших нарушениях. Так, трудно сделать клиенту качественную стрижку, если на ножницах остались следы средств для стайлинга, заметила эксперт. А нечисто вымытая кисть испортит результат окрашивания волос, продолжила она.

Особенно внимательными следует быть мастерам, работающим с ногтями и глазами клиента. Наращивание ресниц или маникюр могут обернуться инфекционными болезнями при использовании грязных пинцетов или пилочек. После этого мастер может столкнуться с судебными тяжбами и возмещением ущерба здоровью.