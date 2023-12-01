"Напугал мычанием": Глухонемого курьера из Череповца выгнали с работы после жалоб клиентов
В Череповце глухонемого разносчика еды уволили с работы из-за жалоб клиентов
В Череповце уволили с работы глухонемого разносчика еды, на которого несколько раз пожаловались испуганные клиенты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, у курьера по имени Игорь проблемы со слухом и речью, из-за чего он испытывает трудности в выборе работы. Мужчина устроился разносчиком еды, однако проработал всего полтора месяца: по словам его супруги, несколько недовольных клиентов пожаловались, что курьер якобы "испугал их мычанием".
Примечательно, что положительных отзывов у Игоря намного больше. Однако в службе доставки рассказали, что курьер злоупотреблял опозданиями и даже не выходил на смену, а увольнение якобы никак с его недугом не связано. Тем не менее в настоящее время Прокуратура Вологодской области проводит проверку по факту нарушения трудового законодательства. Сам же Игорь не унывает. Он сообщил, что "неравнодушные работодатели уже завалили его предложениями".
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