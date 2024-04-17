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17 апреля, 11:05

Россиянок предупредили о риске ослепнуть из-за излучения от ламп для маникюра

Врач Боша: Лампы для маникюра и пломбирования могут привести к ухудшению зрения

Всем любителям процедур, связанных с ультрафиолетовым светом, стоит быть аккуратнее. Лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут негативно воздействовать на состояние сетчатки и привести к ухудшению зрения, рассказала офтальмолог "Европейского медицинского центра" (EMC) Наталия Боша. По её словам, излучение от таких приборов может привести даже к слепоте.

"В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне лампы для маникюра, лампы в солярии. Лампы для кварцевания в общественных местах, медицинских учреждениях и для домашнего пользования несут аналогичную угрозу", объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Оказалось, что во время подобных процедур, на которых необходима "встреча" с ультрафиолетом, нужно не смотреть туда, где происходит излучение. Даже наблюдение солнечного затмения может привести к снижению зрения из-за ожога макулы — центральной части сетчатки, говорит Боша. Она считает, что такие же последствия могут возникнуть и от лазерных указок, если луч будет направлен в глаз.

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Тем временем Илон Маск анонсировал новый чип, позволяющий возвращать зрение. Испытания импланта уже проводятся на обезьянах. По словам бизнесмена, изначально разрешение может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, однако в конце концов устройство позволит достигнуть уровня нормального человеческого зрения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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