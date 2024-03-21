Илон Маск анонсировал новый чип, позволяющий возвращать зрение

Американский предприниматель Илон Маск анонсировал новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight. Новое устройство создаётся для того, чтобы возвращать зрение слепым людям.

Маск представил мозговой имплант Blindsight, который сможет возвращать зрение. Видео © X (Twitter) / Iam_StephenMusk

"Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy. <...> Даже если кто-то никогда не видел, был рождён слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", — написал миллиардер в соцсети Х.

Маск добавил, что испытания импланта уже проводятся на обезьянах. По его словам, изначально разрешение может быть низким, как на ранних приставках Nintendo. Однако в конце концов устройство позволит достигнуть уровня нормального человеческого зрения. Маск уточнил, что обезьяны не пострадали в ходе испытаний.