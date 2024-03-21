Илон Маск анонсировал новый чип, позволяющий возвращать зрение
Маск представил мозговой имплант Blindsight, который сможет возвращать зрение
Американский предприниматель Илон Маск анонсировал новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight. Новое устройство создаётся для того, чтобы возвращать зрение слепым людям.
Маск представил мозговой имплант Blindsight, который сможет возвращать зрение. Видео © X (Twitter) / Iam_StephenMusk
"Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy. <...> Даже если кто-то никогда не видел, был рождён слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение", — написал миллиардер в соцсети Х.
Маск добавил, что испытания импланта уже проводятся на обезьянах. По его словам, изначально разрешение может быть низким, как на ранних приставках Nintendo. Однако в конце концов устройство позволит достигнуть уровня нормального человеческого зрения. Маск уточнил, что обезьяны не пострадали в ходе испытаний.
Напомним, в январе Маск сообщил об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека. По задумке, вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. По словам Маска, человек с чипом уже научился управлять компьютерной мышью силой мысли. В Госдуме прокомментировали смелый эксперимент американского миллиардера и сообщили, что чипирование является опасным явлением, но вызывает интерес.
Shutterstock / FOTODOM