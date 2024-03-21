Илон Маск показал, как чипированный им доброволец играет в шахматы одной лишь силой мысли

Первый пациент, которому вживили в мозг имплант компании американского предпринимателя Илона Маска, теперь может играть в видеоигры с помощью силы мысли. Своим прорывом компания Neuralink поделилась в соцсетях, опубликовав видео, как их "чипированный" доброволец играет в онлайн-шахматы, и, кажется, очень доволен происходящим.

29-летний Нолан Арбо — тот самый парализованный пациент, который смог сыграть в шахматы. Видео © Х / Neuralink

29-летнего Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. В январе 2024 года мужчине вживили в мозг чип, и с тех пор он научился управлять курсором на экране силой мысли, а затем начал осваивать и другую деятельность.

Как признаётся сам доброволец, устройство от компании Илона Маска пока сложно назвать идеальным, но оно определённо изменило его жизнь. Помимо шахмат Арбо уже освоил стратегию Civilization, что с точки зрения управления курсором намного сложнее.