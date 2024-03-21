Илон Маск показал, как чипированный им доброволец играет в шахматы одной лишь силой мысли
Пациент с чипом Neuralink компании Маска освоил онлайн-игры и дал первое интервью
Первый пациент, которому вживили в мозг имплант компании американского предпринимателя Илона Маска, теперь может играть в видеоигры с помощью силы мысли. Своим прорывом компания Neuralink поделилась в соцсетях, опубликовав видео, как их "чипированный" доброволец играет в онлайн-шахматы, и, кажется, очень доволен происходящим.
29-летний Нолан Арбо — тот самый парализованный пациент, который смог сыграть в шахматы. Видео © Х / Neuralink
29-летнего Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. В январе 2024 года мужчине вживили в мозг чип, и с тех пор он научился управлять курсором на экране силой мысли, а затем начал осваивать и другую деятельность.
Как признаётся сам доброволец, устройство от компании Илона Маска пока сложно назвать идеальным, но оно определённо изменило его жизнь. Помимо шахмат Арбо уже освоил стратегию Civilization, что с точки зрения управления курсором намного сложнее.
Напомним, об успешной операции по внедрению чипа в мозг человека Маск сообщил 29 января. По задумке, вживлённый имплант Neuralink может позволить человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности. В Госдуме прокомментировали смелый эксперимент Маска и сообщили, что чипирование является опасным явлением, но вызывает интерес.