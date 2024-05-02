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2 мая, 11:18

Нарколог назвал самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Нарколог Исаев: Ром является самым безопасным из крепких алкогольных напитков

Нарколог назвал алкоголь, безопасный для печени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Нарколог назвал алкоголь, безопасный для печени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Абсолютно любой вид алкоголя, тем более в больших количествах и на постоянной основе, вредит печени и другим органам. Однако ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, заявил врач – психиатр-нарколог Руслан Исаев в беседе с "Газетой.ru".

"Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое место можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно", — сказал специалист.

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К самым опасным видам алкоголя Исаев отнёс коньяк, так как из-за долгого хранения выделяется очень много вредных веществ. Средний уровень опасности — у водки. Пиво и коктейли тоже несут в себе скрытую угрозу, поскольку из-за низкого содержания этанола нет быстрого опьянения и в связи с этим люди их пьют в огромных количествах, что наносит ещё больший урон. Исаев подчеркнул, что многолетнее алкогольное повреждение печени приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени, который уже необратим.

В малых дозах даже алкогольные напитки могут нести пользу процессам нашего организма. Ранее Life.ru рассказывал, что небольшая порция безалкогольного вина поможет переварить мясо.

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Мирон Сидоров
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