Нарколог назвал самый безопасный для печени крепкий алкоголь

Абсолютно любой вид алкоголя, тем более в больших количествах и на постоянной основе, вредит печени и другим органам. Однако ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, заявил врач – психиатр-нарколог Руслан Исаев в беседе с "Газетой.ru".

"Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое место можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно", — сказал специалист.

К самым опасным видам алкоголя Исаев отнёс коньяк, так как из-за долгого хранения выделяется очень много вредных веществ. Средний уровень опасности — у водки. Пиво и коктейли тоже несут в себе скрытую угрозу, поскольку из-за низкого содержания этанола нет быстрого опьянения и в связи с этим люди их пьют в огромных количествах, что наносит ещё больший урон. Исаев подчеркнул, что многолетнее алкогольное повреждение печени приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени, который уже необратим.