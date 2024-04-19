Диетолог раскрыл, сколько стаканов газировки можно выпить за день

Допустимое суточное количество сахара — 20–25 граммов — содержится всего лишь в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка. Об этом "Газете.ru" рассказал диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и атеросклероза. Проблема заключается в том, что сахар добавляют в очень многие продукты: соки, консервы, соусы. Кроме того, мы кладём сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно", — объяснил специалист.

От сахара следует отказаться людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким холестерином. Кабанов посоветовал подумать об инновационных сахарозаменителях — сладких белках.

"Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие", — отметил диетолог.