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19 апреля, 05:01

Диетолог раскрыл, сколько стаканов газировки можно выпить за день

Диетолог Кабанов: Суточная норма сахара содержится в одном стакане газировки

Допустимое суточное количество сахара — 20–25 граммов — содержится всего лишь в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка. Об этом "Газете.ru" рассказал диетолог-консультант, заместитель директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и атеросклероза. Проблема заключается в том, что сахар добавляют в очень многие продукты: соки, консервы, соусы. Кроме того, мы кладём сахар в кофе и чай, добавляем при приготовлении пищи, едим сладкое. В результате уровень потребления сахара повышается многократно", — объяснил специалист.

От сахара следует отказаться людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким холестерином. Кабанов посоветовал подумать об инновационных сахарозаменителях — сладких белках.

"Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие", — отметил диетолог.

В России хотят ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет
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Ранее россиянам сообщили, что употребление сладких газированных напитков грозит остеопорозом. По словам врача, из-за большого количества сахара, в том числе фруктозы, у детей падает скорость набора костной массы, а через сорок лет происходит её снижение.

Обложка ©

Freepik / Sergiorojoes

Лариса Сафронова
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