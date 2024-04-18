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18 апреля, 14:02

Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень

Хирург Умнов: Водке хватит месяца, чтобы лишить человека интеллекта

Если на ежедневной основе в течение месяца употреблять водку, то интеллектуальная система человека выведется из строя, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, необратимые повреждения внутренних органов наступают из-за того, что организм попросту не успевает вывести токсины.

"Если пить водку каждый день, то за месяц интеллектуальная система человека частично выйдет из строя, а восстановить её будет практически невозможно. Чаще всего через три – шесть месяцев водка разрушит ЖКТ и печень", объяснил врач в беседе с NEWS.ru.

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Ранее Life.ru писал, что употребление литра водки без закуски и отлучения в туалет почти наверняка закончится летальным исходом. В связи с этим некоторые медики предупредили, что в случае с алкогольным отравлением убивает именно высокая концентрация спирта в организме.

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Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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