Назван напиток, который за месяц убивает мозг, а за шесть — печень

Если на ежедневной основе в течение месяца употреблять водку, то интеллектуальная система человека выведется из строя, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, необратимые повреждения внутренних органов наступают из-за того, что организм попросту не успевает вывести токсины.

"Если пить водку каждый день, то за месяц интеллектуальная система человека частично выйдет из строя, а восстановить её будет практически невозможно. Чаще всего через три – шесть месяцев водка разрушит ЖКТ и печень", — объяснил врач в беседе с NEWS.ru.