ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 21:54

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин: Курбан-байрам демонстрирует глубину исламских духовных ценностей

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником — Курбан-байрамом. Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.

"Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", — подчеркнул Путин.

Кроме того, он отметил вклад исламской общины в единение народа, развитие диалога между представителями разных наций и религий. Путин подчеркнул, что Курбан-байрам помогает людям сблизиться, утвердить в обществе идеалы милосердия, взаимопонимания и справедливости. Кроме того, праздник демонстрирует глубину непреходящих исламских духовных ценностей.

Российские муфтии рассказали, сколько будет стоить жертвенный барашек на Курбан-байрам
Российские муфтии рассказали, сколько будет стоить жертвенный барашек на Курбан-байрам

Ранее Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Он пожелал южноафриканскому лидеру новых успехов, здоровья и благополучия, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога РФ и ЮАР и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Обложка ©

Life.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Путин
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров