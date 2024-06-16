Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником — Курбан-байрамом. Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.

"Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", — подчеркнул Путин.

Кроме того, он отметил вклад исламской общины в единение народа, развитие диалога между представителями разных наций и религий. Путин подчеркнул, что Курбан-байрам помогает людям сблизиться, утвердить в обществе идеалы милосердия, взаимопонимания и справедливости. Кроме того, праздник демонстрирует глубину непреходящих исламских духовных ценностей.