Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин: Курбан-байрам демонстрирует глубину исламских духовных ценностей
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником — Курбан-байрамом. Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.
"Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", — подчеркнул Путин.
Кроме того, он отметил вклад исламской общины в единение народа, развитие диалога между представителями разных наций и религий. Путин подчеркнул, что Курбан-байрам помогает людям сблизиться, утвердить в обществе идеалы милосердия, взаимопонимания и справедливости. Кроме того, праздник демонстрирует глубину непреходящих исламских духовных ценностей.
Ранее Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Он пожелал южноафриканскому лидеру новых успехов, здоровья и благополучия, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога РФ и ЮАР и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Life.ru