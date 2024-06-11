Российские муфтии рассказали, сколько будет стоить жертвенный барашек на Курбан-байрам

Цена на мясо животных, которых приносят в жертву на Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который отмечается в этом году 15–19 июня, возросла в регионах России в преддверии праздника из-за увеличения затрат на логистику. Стоимость туши составит от 10 до 23 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

"В нынешнем году цена за тушку жертвенного животного составит порядка 17 тысяч рублей. На специализированных сайтах цена стартует с 16 500 рублей за тушу барана. Если в 2023-м вилка цен варьировалась от 9 тысяч до 13 тысяч, то в 2024-м, соответственно, эта вилка сменила позиции и выросла с 13 тысяч до 16 500 и даже чуть выше. Увеличились расходы по логистике. Этим можно объяснить рост цен", — цитирует представителя управления РИА "Новости".

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев рассказал, что в регионе цена на мясо жертвенных животных начинается от 16 тысяч рублей. При этом за туши упитанных животных могут попросить и 25 тысяч, но, по его словам, это естественная ситуация, а специального завышения цен не наблюдается. В Татарстане стоимость составит 14,5 тысячи рублей за 15 килограммов баранины, а за 20 — 16,5 тысячи. Также можно заказать 1/7 часть туши коровы, которая весит 35 килограммов, это будет стоить 16 тысяч рублей. А 15 килограммов козлятины можно приобрести за 13,5 тысячи. В Башкортостане ценовая ситуация примерно такая же.

Имам мечети Вагиза хазрата в Самаре Ильяс Яруллин проинформировал, что у них в регионе цены на туши остаются на умеренном уровне и стартуют от 10 тысяч рублей. При этом спрос прежний и может снижаться. Впрочем, не исключено, что цены подскочат из-за спроса Москвы, которая закупает мясо в колоссальных объёмах. А вот в Подмосковье цены возросли по сравнению с 2023 годом, это происходило постепенно, и в среднем по области туша будет стоить в пределах 16–18 тысяч рублей. В северных регионах ожидают достаточно высоких цен, например в Красноярском крае прогнозируют стоимость тушки барана около 15 тысяч рублей, хотя не исключают и понижения ценника. В Мурманской же области цена будет достаточно высокой — от 23 тысяч рублей, это объясняется отсутствием в регионе специальных ферм и необходимостью завозить животных живьём.