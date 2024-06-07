Путин заявил, что Россия на 100% обеспечивает себя мясом

В то же время, как отметил Путин, Россия увеличивает поставки мяса за рубеж и занимает четвёртое место по его производству в мире. Кроме того, потребление мяса в РФ в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. При этом в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека.