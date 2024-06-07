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7 июня, 13:00

Путин заявил, что Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия полностью обеспечивает себя мясом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами", — сказал глава государства.

В то же время, как отметил Путин, Россия увеличивает поставки мяса за рубеж и занимает четвёртое место по его производству в мире. Кроме того, потребление мяса в РФ в 2023 году обновило рекорд и превышает 80 килограммов на человека. При этом в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека.

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Ранее в ходе выступления Владимир Путин указал на темпы роста российской экономики. Так, если по итогам 2023 года экономика РФ выросла на 3,6%, то за первый квартал текущего — на 5,4%.

Матвей Константинов
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