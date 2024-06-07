Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Видео © Life.ru

"Из-за финансовых ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал глава государства.

По его словам, с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться ежегодно не только для тех россиян, кто вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Путин попросил партию "Единая Россия" подготовить соответствующий законопроект и призвал Госдуму принять его в весеннюю сессию.