Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Видео © Life.ru
"Из-за финансовых ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам", — сказал глава государства.
По его словам, с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться ежегодно не только для тех россиян, кто вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Путин попросил партию "Единая Россия" подготовить соответствующий законопроект и призвал Госдуму принять его в весеннюю сессию.
Напомним, закон об отмене индексации действует в нашей стране с 2016 года. А речь о возобновлении повышения пенсий зашла на встрече Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сегодня, 7 июня.
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