Котяков рассказал Life.ru, когда снова начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам
Глава Минтруда Котяков: Индексация пенсий возобновится с февраля 2025 года
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с февраля 2025 года. Об этом в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя соответствующее заявление российского лидера Владимира Путина.
Котяков рассказал, когда снова начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Видео © Life.ru
"Я так понимаю, речь идёт о том, чтобы возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года. У нас индексация с 1 февраля выполняется. С 1 февраля на курс, на размер фактической инфляции за прошлый финансовый период. И с 1 апреля — на темп роста заработной платы. С 1 февраля — это размер выплаты на февраль. То есть в начале февраля начнут получать пенсию уже в увеличенном размере", — подчеркнул он.
Ранее сегодня Путин заявил о решении вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Закон об отмене индексации был принят в РФ в 2016 году.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 государств. Ключевая тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 7 июня, выступает на пленарном заседании. Модератором является политолог Сергей Караганов.
Life.ru