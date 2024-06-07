Котяков рассказал Life.ru, когда снова начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с февраля 2025 года. Об этом в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя соответствующее заявление российского лидера Владимира Путина.

"Я так понимаю, речь идёт о том, чтобы возобновить индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года. У нас индексация с 1 февраля выполняется. С 1 февраля на курс, на размер фактической инфляции за прошлый финансовый период. И с 1 апреля — на темп роста заработной платы. С 1 февраля — это размер выплаты на февраль. То есть в начале февраля начнут получать пенсию уже в увеличенном размере", — подчеркнул он.