Котяков высказался о перспективах шестидневки

В России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю. В этом журналистов заверил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что российским законодательством предусмотрена повышенная оплата при переработках, а поставить сотруднику дополнительную смену в выходной или праздничный день можно только при согласии сторон.