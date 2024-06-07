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7 июня, 08:00

Котяков высказался о перспективах шестидневки

Министр труда Котяков: В России не собираются вводить 6-дневную рабочую неделю

В России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю. В этом журналистов заверил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что российским законодательством предусмотрена повышенная оплата при переработках, а поставить сотруднику дополнительную смену в выходной или праздничный день можно только при согласии сторон.

"Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", — приводит слова министра РИА "Новости".

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким — предлагают сократить рабочее время для данной категории граждан до 39 часов в неделю.

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Пресс-служба Минтруда

Марина Калегина
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