Котяков высказался о перспективах шестидневки
Министр труда Котяков: В России не собираются вводить 6-дневную рабочую неделю
В России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю. В этом журналистов заверил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что российским законодательством предусмотрена повышенная оплата при переработках, а поставить сотруднику дополнительную смену в выходной или праздничный день можно только при согласии сторон.
"Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", — приводит слова министра РИА "Новости".
Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким — предлагают сократить рабочее время для данной категории граждан до 39 часов в неделю.