Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Лидер России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин пожелал южноафриканскому лидеру новых успехов, здоровья и благополучия, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога РФ и ЮАР и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

"Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября", — обратился к Рамафосе президент России.