Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов
Лидер России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики.
"Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.
Путин пожелал южноафриканскому лидеру новых успехов, здоровья и благополучия, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога РФ и ЮАР и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября", — обратился к Рамафосе президент России.
Напомним, ранее Нижняя палата Парламента Южно-Африканской республики (ЮАР) переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Он получил 283 голоса депутатов, а его оппонент, лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, — 44 голоса. Рамафоса возглавляет ЮАР с 2018 года.