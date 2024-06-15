ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 07:17

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Лидер России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин пожелал южноафриканскому лидеру новых успехов, здоровья и благополучия, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога РФ и ЮАР и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

"Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября", — обратился к Рамафосе президент России.

Президент ЮАР Рамафоса не станет участвовать в швейцарском саммите по Украине
Президент ЮАР Рамафоса не станет участвовать в швейцарском саммите по Украине

Напомним, ранее Нижняя палата Парламента Южно-Африканской республики (ЮАР) переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Он получил 283 голоса депутатов, а его оппонент, лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, — 44 голоса. Рамафоса возглавляет ЮАР с 2018 года.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • юар
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров