Президента ЮАР Рамафосу переизбрали на новый срок
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © kremlin
Нижняя палата парламента Южной-Африканской республики (ЮАР) переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Информация следует из итогов голосования, трансляцию вёл телеканал SABC.
"Рамапоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР", — заявил председатель верховного суда ЮАР Раймонд Зондо.
Его оппонент, лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, получил 44 голоса.
Тем временем партия Эмманюэля Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате глава Пятой республики распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах.