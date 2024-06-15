Президента ЮАР Рамафосу переизбрали на новый срок

Президент ЮАР Рамафоса не станет участвовать в швейцарском саммите по Украине

Президент ЮАР Рамафоса не станет участвовать в швейцарском саммите по Украине

Тем временем партия Эмманюэля Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате глава Пятой республики распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах.