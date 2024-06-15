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14 июня, 22:26

Президента ЮАР Рамафосу переизбрали на новый срок

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © kremlin

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © kremlin

Нижняя палата парламента Южной-Африканской республики (ЮАР) переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Информация следует из итогов голосования, трансляцию вёл телеканал SABC.

"Рамапоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР", — заявил председатель верховного суда ЮАР Раймонд Зондо.

Его оппонент, лидер партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема, получил 44 голоса.

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Тем временем партия Эмманюэля Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате глава Пятой республики распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах.

Оксана Попова
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