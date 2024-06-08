Хирург ценой жизни спас семерых прооперированных бойцов СВО от украинского дрона
Цивилёва: Хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ
Российский военно-полевой хирург ценой жизни спас семерых раненых бойцов СВО. Мужчина закрыл собой от украинского дрона вход в палатку, где находились прооперированные им спецназовцы. О героическом поступке рассказала председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, признавшись, что её сильно потрясла эта история.
"Наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней", — отметила она в беседе с РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Цивилёва напомнила, что к основным направлениям работы её фонда относится увековечивание памяти героев специальной военной операции (СВО). Она подчеркнула, что бойцы, которые совершают подвиги, так же, как этот хирург, своим примером вдохновляют людей.
Российские военные проявляют невероятное мужество и отвагу в зоне СВО. Ранее Life.ru писал, как боец из Дагестана в одиночку остановил наступление ВСУ.
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