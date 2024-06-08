Хирург ценой жизни спас семерых прооперированных бойцов СВО от украинского дрона

Российский военно-полевой хирург ценой жизни спас семерых раненых бойцов СВО. Мужчина закрыл собой от украинского дрона вход в палатку, где находились прооперированные им спецназовцы. О героическом поступке рассказала председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, признавшись, что её сильно потрясла эта история.

"Наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней", — отметила она в беседе с РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).