Икону "Троица" Андрея Рублёва доставили к Троице-Сергиевой лавре
Икона "Троица". Обложка © Wikipedia / Андрей Рублёв
Икону "Святая Троица", которая была написана Андреем Рублёвым, из храма Христа Спасителя доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, транспортировка известной иконы осуществлялась в специальном автофургоне, который сопровождали экипажи ДПС. Теперь образ расположится во временном шатре на площади перед монастырём, а вечером его заберёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители.
Как уже рассказывал Life.ru, икону планировалось привезти в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы — 23 июня. Прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение уже сегодня, 22-го числа.
Напомним, что одна из самых прославленных русских икон была написана Андреем Рублёвым в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею. А 12 июля 2023 года было принято решение о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Потом святыню отправили на реставрационные работы в центр Грабаря.