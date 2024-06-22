Икону "Троица" Андрея Рублёва доставили к Троице-Сергиевой лавре

Икону "Святая Троица", которая была написана Андреем Рублёвым, из храма Христа Спасителя доставили на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, транспортировка известной иконы осуществлялась в специальном автофургоне, который сопровождали экипажи ДПС. Теперь образ расположится во временном шатре на площади перед монастырём, а вечером его заберёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители.

Как уже рассказывал Life.ru, икону планировалось привезти в Троице-Сергиеву лавру к празднику Троицы — 23 июня. Прихожане начнут собираться на праздничное вечернее богослужение уже сегодня, 22-го числа.