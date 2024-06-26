Путин приехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где находится икона "Троица"

Отметим, что в лавру икону доставили на спецтранспорте, оборудованном климатическим боксом с системой амортизации. В храме святыню установили в киот (витрина), который поддерживает необходимый климат. Он оснащён системой автоконтроля, поддержания температурно-влажностного режима и бронированным стеклом — оно покрыто защитными слоями, в частности от воздействия ультрафиолета.

"Троица" была написана Андреем Рублёвым в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Эта работа является одной из самых прославленных русских икон. Пробыв в Троицком соборе половину тысячелетия, в 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею. А 12 июля 2023 года было принято решение о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Потом святыню отправили на реставрационные работы в центр Грабаря. Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной. В Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры каждый день проходят богослужения.