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24 июня, 15:00

Тест: Елизавета II или Чингисхан — кто вы из великих правителей прошлого?

Вы когда-нибудь представляли себя восседающим на троне и раздающим приказы? Ответьте на эти "королевские" вопросы, чтобы узнать, предназначен для вас Букингемский или Екатерининский дворец.

Каждый из нас хоть раз представлял себя королевской особой, восседающей на престоле: еду готовят слуги, а полезные связи могут избавить от любых проблем. Но недавно стало известно о болезни Кейт Миддлтон, и все убедились, что даже самые влиятельные люди могут быть бессильны в отношении своего здоровья. Сейчас весь мир следит за судьбой принцессы: реальность показывает, что королевские особы такие же люди, как и мы. Узнайте, есть ли у вас стратегический ум завоевателя, доброжелательное сердце любимого народом монарха или величие, которое история не сможет забыть?

Можно долго воображать, кем мы могли бы быть в других жизнях. Но иногда стоит вернуться к своему настоящему, чтобы не упустить самые важные моменты. Читайте подробный гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июня и планируйте жизнь так, чтобы ни о чём не жалеть.

Тест: Угадай фильм СССР по песне. Если не узнаете хотя бы 5 — у вас не было детства
Тест: Угадай фильм СССР по песне. Если не узнаете хотя бы 5 — у вас не было детства
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Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio, © Шедеврум, © Wikipedia

Александра Иванова
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