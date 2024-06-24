Тест: Елизавета II или Чингисхан — кто вы из великих правителей прошлого?
Вы когда-нибудь представляли себя восседающим на троне и раздающим приказы? Ответьте на эти "королевские" вопросы, чтобы узнать, предназначен для вас Букингемский или Екатерининский дворец.
Каждый из нас хоть раз представлял себя королевской особой, восседающей на престоле: еду готовят слуги, а полезные связи могут избавить от любых проблем. Но недавно стало известно о болезни Кейт Миддлтон, и все убедились, что даже самые влиятельные люди могут быть бессильны в отношении своего здоровья. Сейчас весь мир следит за судьбой принцессы: реальность показывает, что королевские особы такие же люди, как и мы. Узнайте, есть ли у вас стратегический ум завоевателя, доброжелательное сердце любимого народом монарха или величие, которое история не сможет забыть?
Можно долго воображать, кем мы могли бы быть в других жизнях. Но иногда стоит вернуться к своему настоящему, чтобы не упустить самые важные моменты. Читайте подробный гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июня и планируйте жизнь так, чтобы ни о чём не жалеть.
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