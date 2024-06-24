Тест: Елизавета II или Чингисхан — кто вы из великих правителей прошлого?

Каждый из нас хоть раз представлял себя королевской особой, восседающей на престоле: еду готовят слуги, а полезные связи могут избавить от любых проблем. Но недавно стало известно о болезни Кейт Миддлтон, и все убедились, что даже самые влиятельные люди могут быть бессильны в отношении своего здоровья. Сейчас весь мир следит за судьбой принцессы: реальность показывает, что королевские особы такие же люди, как и мы. Узнайте, есть ли у вас стратегический ум завоевателя, доброжелательное сердце любимого народом монарха или величие, которое история не сможет забыть?