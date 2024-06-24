6 фриков российского шоу-бизнеса, ради славы изуродовавших себя Каждый приходит к славе разными путями. Кто-то достигает вершин благодаря таланту, а кто-то просто решает быть "не таким, как все". Порой стремление выделиться переходит границы. Всевозможные пластики, странные наряды — и вот они уже не звёзды, а известные фрики. 24 июня, 14:30 Кого в российском шоубизе называют фриками и чудаками: 6 знаменитостей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya_tuzova_barbie, solntcev, © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Freepik

Красота не имеет стандартов, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Эти люди точно не боялись общественного мнения и того, что будут выглядеть странно. Огромные губы, торчащие скулы и большие ягодицы — возможно, это и красиво, но звёзды из нашей подборки с этим явно переборщили. Как теперь их воспринимают публика и коллеги из шоу-бизнеса, а главное, чем могут обернуться такие эксперименты с внешностью? Life.ru рассказал о шести жертвах пластики и популярности.

Сергей Зверев

Сергей Зверев много лет в шоу-бизнесе и за это время сделал не одну пластику. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сергей Зверев уже много лет покоряет отечественный шоу-бизнес. Одни считают его чудаком без вкуса, а другие — гуру моды. Сам Сергей скромно называет себя "звезда". Эпатажный образ выделяет Зверева на любом мероприятии, спутать можно разве что с Киркоровым. Первую пластическую операцию Сергею пришлось сделать из-за аварии, в которой сильно пострадало его лицо. В итоге стилист переделал губы, нос, скулы и даже немного глаза.

С этого момента Зверева было не остановить. Почти каждый год звезда добавляла ко внешности новые штрихи. В нулевые его образ стал невероятно популярным, у Сергея даже появились подражатели, а сам Зверев буквально поселился в телевизоре. Но времена сменились, и сейчас звёздный стилист уже не так интересен публике. Кстати, недавно Сергей ударился в политику и стал экоактивистом. С пластиками артист пока закончил, ведь большей популярности они уже вряд ли принесут.

Марго Овсянникова

Марго Овсянникова испортила внешность пластическими операциями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mmmargaaret

Бывшая звезда известной телестройки Марго Овсянникова уже не знает, как заявить о себе. В последнее время девушку часто замечали вместе с Филиппом Киркоровым. Кстати, масштабную пластическую операцию Марго сделала именно с его подачи. Однако ей это явно пошло не на пользу. Сейчас лицо Овсянниковой выглядит по меньшей мере странно. Также изменения коснулись и тела певицы: девушка вставила импланты в грудь и ягодицы. Неужели такие жертвы ради славы или, может, ради Филиппа?

Гоген Солнцев

Гогену Солнцеву провели семичасовую пластическую операцию. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Шоумен Гоген Солнцев — фигура неоднозначная. Его эпатажные выходки не знают границ, а любовь к старушкам вызывает негодование общественности. Не так давно Солнцев сделал внушительную пластическую операцию.

Видимо, странных нарядов, разноцветных волос и бабушек в жёнах уже недостаточно, чтобы держаться "на плаву". Гогену провели семичасовую операцию по подтяжке лица и художественной липосакции тела, а недавно в СМИ появилась информация, что шоумен вставил себе ягодицы. Интересно, на этом он остановится или будут ещё изменения?

Света Яковлева

Светлана Яковлева шокирует всех странной внешностью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mtvsvetavip

О пластических операциях Светланы Яковлевой у СМИ информации нет, но девушка и без них произвела фурор в светской тусовке. Яркий макияж, отсутствие передних зубов, странные манеры и ещё более странные наряды. Объяснить, кто она и почему ведёт себя подобным образом, тяжело. Вероятнее всего, причина одна — жажда славы любым путём. Цель, конечно, достигнута, о ней какое-то время говорили, но и прозвище "фрик" теперь на всю жизнь Светлане Яковлевой обеспечено.

Карина Барби

Карина Барби удалила рёбра ради тонкой талии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karina_barbie_official

Карина Барби уже давно известна на просторах Интернета. Девушка перенесла более десяти пластических операций, причём в молодом возрасте: изменила всё лицо, грудь и попу. Также претендентка на роль Барби в реальной жизни удалила себе два ребра, чтобы её талия была узкой, как у куколки. На все манипуляции ушли миллионы рублей. Слава к девушке, конечно, пришла, но не самая лучшая. Карину стали приглашать лишь на скандальные шоу. Сейчас девушку тяжело назвать Барби, скорее она похожа на вампира. Видимо, стать популярной в розовом цвете не получилось, теперь пробует в чёрном.

Таня Тузова

Таню Тузову расстроил результат операции у Тимура Хайдарова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanya_tuzova_barbie

Ещё одна "Барби" Таня Тузова не жалеет свою внешность и делает всё возможное, чтобы стать похожей на известную куклу. В одном из интервью Татьяна рассказала, что делала грудь, о других манипуляциях девушка ничего не упомянула. Посмотрев на фото Тузовой, можно предположить, что пластика лица как минимум была точно! Около года назад девушка решилась сделать липосакцию у известного хирурга Тимура Хайдарова, но разгорелся скандал. После операции Татьяна заявила, что стала весить ещё больше, чем до неё. Хирург обещал убрать 15 килограммов, а удалил на момент операции всего лишь четыре. После процедуры вес и вовсе стал больше прежнего. Обидно, ведь Тузова отдала немаленькие деньги. Зато поучаствовала в скандале и урвала очередной кусочек хайпа.

В погоне за славой и красотой важно всё же оставаться собой. Никакие пластики не принесут счастья и известности, если человек не знает, как с этим обращаться. Прежде чем "прокачивать" тело, стоит обратить внимание на душу, может, потом и пластические операции не понадобятся. Ранее Life.ru рассказал о знаках зодиака, которые готовы на всё, лишь бы на них обратили внимание.

Авторы Дана Третьякова