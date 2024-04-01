"Было страшно": Гоген Солнцев рассказал, как при домашних родах чуть не потерял жену и сына

Недавно шоумен Гоген Солнцев стал отцом. Сына ему родила дочь бывшей жены — 45-летняя Полина Давыдова (Терешкович). Мальчик появился на свет дома, артист был против такой идеи, но супруга настояла. У женщины уже есть двое сыновей от первого брака 17 и 18 лет, потому она была уверена, что всё пройдёт хорошо. Однако Полина чуть не погибла.

Полина Давыдова вместе с мужем Гогеном Солнцевым кормят сына. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev

"У меня нет медицинского образования, я лишь подавал полотенца, как ассистент. А потом всё вышло из-под контроля, и я думал, что ещё чуть-чуть и потеряю её и ребенка. Было страшно. Нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае не знаю, как бы страшно всё закончилось", — отметил Солнцев в беседе с kp.ru.

Малышу уже несколько месяцев, однако, как зовут наследника, Гоген и Полина пока не раскрывают. На днях шоумен поделился фото их родительских будней — запечатлено, как они кормят сына на кухне. Солнцев призвал женщин рожать в больницах, так как дома это делать крайне опасно.

Нынешняя жена скандального 43-летнего шоумена — дочь его бывшей, пенсионерки Екатерины Терешкович. С ней Солнцев развёлся в 2021 году. Практически сразу артист сблизился с Полиной, а затем и женился на ней.