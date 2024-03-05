Гоген Солнцев просит фанатов придумать имя для его сына Гоген Солнцев попросил подписчиков помочь с выбором имени для своего сына 5 марта, 11:17 Гоген Солнцев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev

Шоумен Гоген Солнцев предложил подписчикам помочь выбрать имя для своего новорождённого сына. С просьбой он обратился на своей странице в соцсети, несмотря на то что большинство фанатов до сих пор не верят в то, что мужчина стал отцом.

"Мы сделаем всё, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе!" — написал Солнцев.

Он также показал фото, где целует малыша и обнимает женщину, но лица её не видно. Заинтригованные поклонники попросили в комментариях показать и мать ребёнка, а назвать мальчика предложили Александром, Марком, Константином или Богданом, посоветовав обойтись без "Гогена-младшего".

Напомним, шоумен Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях фотографию с ручкой младенца, намекнув, что стал отцом. На руке у 43-летнего мужчины также видно обручальное кольцо. Но пользователи Сети не верят Солнцеву, не понимая, кто стал матерью малыша, и допуская, что шоумен просто устроил PR-акцию.

Авторы Татьяна Миссуми