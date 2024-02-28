"А кто мать-то?": Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом, но ему не поверили

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях фотографию с ручкой младенца, намекнув, что стал отцом, пишет kp.ru. На руке у 43-летнего мужчины видно кольцо, напоминающее своим видом обручальное.

"В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!" — подписал фото Солнцев, не выдав больше ни единой подробности.

Судя по комментариям под фото Гогена, аудитория не готова принимать эту информацию за чистую монету. Одни откровенно пишут, что это враньё, другие аккуратно интересуются, с кем был "сотворён" ребёнок. Были и те, кто выдвинул альтернативную версию: Гоген, мол, и правда стал папой, но крёстным.

"Никаким отцом он не стал! Я вас умоляю. Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крёстный", — предположила в беседе с изданием знакомая Гогена, продюсер Диана Бичарова.