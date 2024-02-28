"А кто мать-то?": Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом, но ему не поверили
Kp.ru: Гоген Солнцев опубликовал фото с ручкой младенца, намекнув на отцовство
Гоген Солнцев опубликовал фото с ручкой младенца. Обложка © Instagram ( Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / solntcev
Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях фотографию с ручкой младенца, намекнув, что стал отцом, пишет kp.ru. На руке у 43-летнего мужчины видно кольцо, напоминающее своим видом обручальное.
"В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!" — подписал фото Солнцев, не выдав больше ни единой подробности.
Судя по комментариям под фото Гогена, аудитория не готова принимать эту информацию за чистую монету. Одни откровенно пишут, что это враньё, другие аккуратно интересуются, с кем был "сотворён" ребёнок. Были и те, кто выдвинул альтернативную версию: Гоген, мол, и правда стал папой, но крёстным.
"Никаким отцом он не стал! Я вас умоляю. Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крёстный", — предположила в беседе с изданием знакомая Гогена, продюсер Диана Бичарова.
Напомним, несколько лет назад эпатажный экс-участник "Дома-2" Гоген обвенчался с бизнесвумен Екатериной Львовной, которой на тот момент было за 60. Потом парочка расписалась в загсе. Солнцев заявлял, что жена ещё ого-го в постели, но семейное счастье долгим не было. В 2021-м шоумен развёлся с Терешкович ради женитьбы... на её дочери Полине. Спустя время стало известно, что Солнцев женится на 83-летней бабушке.